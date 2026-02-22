تمزق عضلي يبعد سيبايوس عن الريال

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الأحد، إصابة داني سيبايوس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وذكر النادي في بيان بثه على موقعه: «بعد الفحوص التي أجريت، الأحد، للاعبنا داني سيبايوس من قبل الخدمات الطبية لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة النعلية بالساق اليمنى في انتظار تطور الحالة».

ولم يعلن النادي عن مدة غياب اللاعب، وتعرض داني للإصابة في المباراة التي خسرها الفريق، السبت، أمام أوساسونا 1 ـ 2 في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني.

ويتصدر الريال الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة من 19 انتصارًا وثلاثة تعادلات ومثلها خسائر وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني.