الهجن يفتح باب التسجيل في تحدي الميادين

فتح الاتحاد السعودي للهجن باب التسجيل في سباقات الميادين، الأحد، ويستمر حتى 25 فبراير الجاري.

وتنطلق منافسات السباق السادس 28 من الشهر ذاته في 9 مناطق هي: الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وتبوك والجوف وحائل ونجران.

ويستضيف 14 ميدانًا المطايا وهي: ميدان الجنادرية وميدان الطائف وميدان الصويدرة وميدان ينبع وميدان السيح وميدان الملك فهد في النعيرية وميدان جوف بن هاجر وميدان عنيزة وميدان تبوك وميدان الوجه وميدان سكاكا وميدان حائل وميدان نجران وميدان شرورة.

وخصص الاتحاد السعودي للهجن جوائز تتجاوز 40 مليون ريال لمنافسات سباق الميادين التي انطلقت 3 أكتوبر الماضي وتستمر حتى 7 مارس المقبل في ست مراحل.

وانطلقت المرحلة الأولى 3 أكتوبر الماضي تلتها المرحلة الثانية 31 أكتوبر من الشهر ذاته والثالثة بدأت 5 ديسمبر الماضي والرابعة 2 يناير الماضي وأخيرًا اختتمت المرحلة الخامسة 6 فبراير الجاري.