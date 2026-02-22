تشيلسي وبيرنلي يدينان الإساءات العنصرية

ذكر الفرنسي ويسلي فوفانا، مدافع فريق تشيلسي الأول لكرة القدم، والتونسي حنبعل المجبري، لاعب وسط بيرنلي، أنهما تعرضا لإساءات عنصرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب تعادل فريقيهما 1ـ1 في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج، السبت.

ونشر فوفانا، الذي طرد في الدقيقة «72» بعد حصوله على الإنذار الثاني إثر تدخله على جيمس وارد-براوس، صورًا التقطها لرسائل تلقاها على تطبيق «إنستجرام» بعد المباراة.

وكتب اللاعب الفرنسي على «إنستجرام»: «في 2026 لا يزال الوضع على حاله، ‌لا شيء يتغير».

وأضاف: «هؤلاء الأشخاص لا يعاقبون أبدًا تطلقون ‌حملات ⁠كبيرة ضد العنصرية، لكن ⁠لا أحد يحرك ساكنًا».

وأدان تشيلسي هذه الإساءات عبر موقعه على الإنترنت.

وقال النادي، في بيان: «هذا السلوك غير مقبول بتاتًا ويتنافى مع قيم اللعبة، وكل ما يرمز إليه النادي. لا مكان للعنصرية».

وأضاف: «نقف صفًا واحدًا مع ويسلي وندعمه دعمًا كاملًا، كما ندعم جميع لاعبينا ⁠الذين يجبرون في كثير من الأحيان ‌على تحمل هذه الكراهية لمجرد ‌قيامهم بعملهم».

وتابع: «سنعمل مع السلطات والمنصات المختصة لتحديد هوية مرتكبي هذا ‌السلوك واتخاذ أقصى الإجراءات الممكنة».

ونشر المجبري، الذي تعرض ‌للعرقلة ما أدى إلى حصول فوفانا على البطاقة الصفراء الأولى من الاثنتين اللتين تسببتا في طرده، الرسائل التي تلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب في منشور على حسابه في «إنستجرام»: «هذبوا ‌أنفسكم وأولادكم».

وأصدر بيرنلي بيانًا دعم فيه اللاعب التونسي وأكد أنه لا مكان للعنصرية في ⁠النادي.

وقال ⁠النادي، على موقعه الإلكتروني: «لا مكان لهذا السلوك في مجتمعنا، ونحن ندينه بشدة».

وأضاف: «يواصل النادي التشبث بموقفه بكل قوة وهو أننا نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقًا مع أي شكل من أشكال التمييز».

وتابع «أبلغ النادي شركة ميتا، المالكة لإنستجرام، عن المنشور ويتوقع دعمًا قويًّا منها، كما أبلغ رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والشرطة وسيعمل على ضمان تحديد هوية الشخص المسؤول والتحقيق معه».

وبهذا التعادل، ارتقى تشيلسي إلى المركز الرابع بفارق الأهداف متقدمًا على مانشستر يونايتد بقيادة المدرب مايكل كاريك، الذي سيواجه إيفرتون الإثنين، ما قد يجعله يستعيد هذا المركز حال فوزه.