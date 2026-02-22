موسيالا: انتظروني مع الألمان في المونديال

أعرب الألماني جمال موسيالا، لاعب فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، عن ثقته بقدرته في العودة إلى منتخب بلاده بنهاية شهر مارس المقبل.

ويواصل النجم الألماني التطور مع فريقه بايرن ميونيخ بعد شفائه من إصابة خطيرة في الساق.

ولعب موسيالا 78 دقيقة في المباراة التي فاز فيها البايرن على آينتراخت فرانكفورت 3ـ2، حيث كانت هذه هي مشاركته الثامنة منذ عودته للملاعب الشهر الماضي بعد أن أصيب بكسر في الساق والكاحل في يوليو الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان سيكون متمتعًا بالمستوى الذي يعود به للمنتخب الألماني لخوض مواجهتي سويسرا وغانا، في إطار الاستعداد لبطولة كأس العالم، بعد خمسة أسابيع، قال موسيالا :«أعتقد ذلك».

وأضاف موسيالا، الذي أصبح أول لاعب يحقق 100 انتصار في الدوري الألماني وهو أصغر من 23 عامًا، السبت، أن هدفه الأساسي هو المشاركة في بطولة كأس العالم التي تجرى في الصيف.

ويعلن يوليان ناجلسمان، مدرب المنتخب الألماني، والذي يأمل أن يكون موسيالا لاعبًا أساسيًا في البطولة التي تنظم في أمريكا وكندا والمكسيك، عن قائمة المنتخب للمباراتين المقبلتين 19 مارس المقبل.

في الوقت نفسه، يواصل موسيالا والبايرن نهجهما الحذر لإعادته إلى أفضل مستوياته.

وفي إشارة منه لمواجهة القمة بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دروتموند الأسبوع المقبل، قال موسيالا :«تركيزي في المقام الأول منصب على مواجهة دورتموند ثم المباريات التالية».

وأضاف عقب مباراة فرانكفورت: «يجب أن أستعيد الزخم. أركض كثيرًا، لدي لحظات جيدة. عقليتي ببساطة هي تحقيق التقدم في كل مباراة، وألا أفكر في القدم».

وأكمل :«أتمنى لو أن كل شيء يسير بشكل أسرع قليلًا»، لكنه واثق من أنه سيعود إلى جاهزيته الكاملة بنسبة 100 في المئة يومًا ما.

وقال فينسنت كومباني مدرب البايرن :«بالنسبة لي، لا يزال في مرحلة لا أريد أن أضع عليه فيها ضغطًا ليكون قائد الأداء. نحن سعداء بالوضع كما هو الآن».

واتفق معه ماكس إيبرل، عضو مجلس إدارة البايرن للشؤون الرياضية، وقال: «كل دقيقة تفيده، وكل أسبوع يفيده. بالنسبة لنا هو لاعب قادر على صنع الفارق. هذا ما نريده أن يكون الموسم الجاري، وفي أفضل الأحوال أيضًا للاتحاد الألماني لكرة القدم في الصيف».