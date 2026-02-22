وزير الرياضة: السعودية وصلت الريادة بتحقيق الإنجازات

رفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال الفيصل في تصريح صحافي: «يجسّد يوم التأسيس عمق دولتنا الراسخ منذ عهد الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ، وما أرسته تلك المرحلة من دعائم الوحدة والاستقرار، وعلى امتداد ثلاثة قرون، واصل هذا الوطن مسيرة البناء والتمكين، حتى عهد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن ـ طيب الله ثراه ـ، والذي شكّل نقطة تحول مفصلية في بناء الدولة الراسخة الحديثة، ومن بعده أبناؤه الملوك ـ رحمة الله عليهم ـ وصولًا إلى عهدنا الزاهر، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد، والذي وصلت فيه السعودية إلى الريادة بتحقيق الإنجازات، وفق رؤى شاملة في شتى المجالات».

وتابع وزير الرياضة: «بعزم وثبات تواصل مختلف قطاعات الدولة ومنها القطاع الرياضي، السير بثبات في رحلة التطور والتنمية الشاملة التي تعيشها السعودية، في ظل الدعم والاهتمام الكبيرين اللذين نجدهما من قبل قيادتنا الرشيدة، وهو ما تجسّد في حاضرنا المتميز، من خلال تحقيق العديد من الأرقام، ومنها استضافة السعودية لأكثر من 150 فعالية وبطولة عالمية وقارية منذ عام 2018م وحتى الآن، وصل فيها عدد الحضور لهذه المناسبات لأكثر من 3.5 مليون زائر، فضلًا عن تحقيق القطاع الرياضي المستهدف في رؤية السعودية 2030 بوصول نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع المحلي إلى 59.1 في المئة».

ودعا الفيصل في ختام حديثه، اللهَ ـ عز وجل ـ أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه، وأن يديم على وطننا العظيم أمنه واستقراره وازدهاره.