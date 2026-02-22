إيبا ينتزع ذهبية تزلج اختراق الضاحية

انتزعت السويدية إيبا أندرسون الميدالية الذهبية في سباق تزلج اختراق الضاحية لمسافة 50 كيلومترًا بنظام الانطلاق الجماعي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو ـ كورتينا»، بعدما انسحبت من سجلاتها وصدمت الجماهير بتحوّلها القوي في اللحظات الحاسمة وابتعادها عن المنافسين حتى خط النهاية، لتكون لحظة تعويض شخصية بعد سقوطها المروع الذي كلف السويد ذهبية سباق التتابع النسائي.

وحصلت هايدي وينج من النرويج، التي كانت ضمن الرباعي الذي حصد الذهب من السويد في سباق التتابع على الميدالية الفضية، بينما نالت السويسرية ناديا كيلين الميدالية البرونزية.

وكانت النجمة الأمريكية للتزلج جيسي ديجنز ضمن مجموعة من خمسة متزلجين تنافسوا على الميدالية البرونزية، لكنها لم تتمكن من مواكبة منافسيها في الصعود الأخير، لتحتل المركز الخامس في النهاية.