بعد «الكلاسيكو».. الاتحاد يفحص شراحيلي

يجري أحمد شراحيلي، مدافع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الأحد، فحصًا في عيادة النادي الطبية، للاطمئنان على موضع الإصابة التي تعرض لها في «الكلاسيكو» أمام الهلال، السبت، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1ـ1، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن شراحيلي تعرض لشد إجهادي في العضلة خلال الدقائق الأخيرة من المباراة، واضطر على إثره البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق إلى استبداله، عند الدقيقة 72 من زمن المباراة، وحل زميله عوض الناشري بدلًا منه.

ومن المنتظر أن يفتح كونسيساو، الأحد، ملف مواجهة الحزم التي تلعب، الثلاثاء المقبل، في الرس ضمن الجولة الـ10 «المؤجلة» على أن يخضع الجميع إلى تدريبات استرجاعية استشفائية، فيما يجري البدلاء تمارين فنية تكتيكية.

ويحتل الاتحاد المرتبة السادسة في قائمة الدوري برصيد 38 نقطة، ومبتعدًا عن النصر متصدر الدوري بفارق 17 نقطة، وذلك بعد نهاية الجولة الـ 23.