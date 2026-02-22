توني وكينونيس يتقاسمان نجومية الجولة «23»

تقاسم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، والمكسيكي جوليان كينونيس، مهاجم القادسية، لقب «نجم الجولة»، الذي تمنحه «الرياضية» بعد كل أسبوعٍ من دوري روشن السعودي بناءً على اختيارات عدد من المدربين السعوديين والأجانب.

وتناصفت آراء ستة مدربين استطلعتهم «الرياضية» لمنح لقب نجومية الجولة الـ 23 ما بين توني وكينونيس، بواقع ثلاثة أصوات لكل واحد، مقابل صوت واحد للبرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وآخر للجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد.

ومنح السعوديان يوسف عنبر وفوزي الشهري والتونسي فتحي الجبال أصواتهم إلى توني، بينما ذهبت أصوات السعودي خالد القروني والبحريني خالد جاسم والأردني عثمان الحسنات إلى كينونيس، ومنح المصري حلمي طولان صوته إلى عوار، وذهب صوت التونسي يوسف المناعي إلى رونالدو.

وقاد توني الأهلي إلى انتصار على نظيره النجمة، الخميس الماضي، وقلب النتيجة بعد أن كان فريقه خاسرًا على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بعد تسجيله 3 أهداف «هاتريك» عند الدقائق «45+5، 69، 90+4» في المباراة التي كسبها فريقه 4ـ1، فيما سجَّل كينونيس، مهاجم القادسية، «هاتريك» عند الدقائق «34، 74، 87» في شباك الأخدود، الجمعة الماضي، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران.

ولعب توني 21 مباراة في دوري روشن السعودي مع الأهلي، سجَّل خلالها 23 هدفًا وصنع 5 بمجموع مساهمات 28، فيما شارك كينونيس مع القادسية في 19 مباراة، سجَّل خلالها 21 هدفًا، وصنع هدفين.

وحصل توني وكينونيس على جائزتي أفضل لاعب في مباراتي فريقيهما أمام النجمة والأخدود، إذ حقق الأول درجة تقييم «8.6»، ونال الثاني «8.8» وفق موقع «سوفاسكور».