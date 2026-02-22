إيفرتون لـ«الرياضية»: لم نطلب سعود عبد الحميد

كشف الإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن حقيقة طلبه التعاقد مع الدولي السعودي سعود عبد الحميد، لاعب روما الإيطالي والمُعار حاليًا إلى لانس الفرنسي.

وقال لـ«الرياضية» مويس في تصريح خاص: «كل ما يدور عن طلبنا التعاقد مع عبد الحميد ذو الـ26 عامًا، غير صحيح تمامًا، نحن لم نطلب ضم الظهير الأيمن لفريق لانس».

وذكرت تقارير صحافية إنجليزية، نشرها موقع «teamtalk»، أن ناديي إيفرتون ونيوكاسل الإنجليزيين، يرغبان في التعاقد مع عبد الحميد في فترة التعاقدات.

يذكر أن عبد الحميد انتقل من الهلال إلى روما الإيطالي، صيف العام قبل الماضي، وشارك معه في ثماني مباريات فقط، سجل خلالها هدفًا، وصنع مثله قبل أن يتحوَّل بعدها بنظام الإعارة إلى لانس، في بداية الموسم الجاري، ويلعب له 19 مباراةً، في جميع المسابقات، أحرز فيها هدفًا، وصنع أربعة أهداف.