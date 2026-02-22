برونسون يقود نيكس إلى فوز ثمين

قاد جالين برونسون فريقه نيويورك نيكس إلى قلب تأخره بـ18 نقطة في الربع الأخير إلى فوز مثير على هيوستن روكتس 108ـ106 في «ماديسون سكوير جاردن»، السبت، ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وواصل ديترويت بيستونز، متصدر المنطقة الشرقية، انطلاقته القوية بتحقيق فوزه الخامس على التوالي، فيما حافظ سان أنتونيو سبيرز على ضغطه على متصدر المنطقة الغربية أوكلاهوما سيتي ثاندر بتحقيق انتصاره الثامن على التوالي.

وكان فوز نيكس ردّ اعتبار بعد الخسارة القاسية أمام ديترويت، وسمح له بالعودة إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية.

قال برونسون، الذي سجَّل 18 من نقاطه الـ20 في الشوط الثاني: «وجدنا الطريق. واصلنا تقليص الفارق. حصلنا على بعض التوقفات، وسجَّلنا بعض السلات، وها هو الفوز».

وسجَّل كارل أنتوني تاونز 25 نقطة وأضاف أو جاي أنونوبي 20 لنيويورك، الذي تقدّم بفارق وصل إلى 13 نقطة في الشوط الأول، قبل أن يتأخر 75ـ93 مع تبقي 10:53 دقيقة.

وأدرك نيكس التعادل 103ـ103 قبل 1:26 دقيقة من النهاية بسلة من برونسون بعد سرقة ثانية متتالية لزميله البورتوريكي خوسيه ألفارادو خلال 20 ثانية، ثم منح الفريق التقدم 105ـ103 قبل 29 ثانية من النهاية.

وسجَّل كيفن دورانت أعلى رصيد في المباراة بـ30 نقطة لهيوستن، لكن 20 خسارة للكرة تسبَّبت بـ30 نقطة لصالح نيكس كانت فارقًا حاسمًا.

وفي شيكاغو، تجاوز ديترويت بداية بطيئة وفاز 126ـ110 على بولز الذي يمرّ بفترة تراجع.

وأنهى بيستونز الربع الثالث بنتيجة 44ـ26 ليفرض سيطرته ويتقدّم بفارق وصل إلى 28 نقطة، رافعًا سجله إلى 42ـ13.

وتألّق جايلن دورن بعد عودته من إيقاف مباراتين بسبب شجار في 9 فبراير أمام شارلوت، مسجلًا 26 نقطة مع 13 متابعة.

وأضاف النجم كيد كيننجهام 18 نقطة و13 تمريرة حاسمة، وأسهم توبياس هاريس بـ 18 نقطة أيضًا. ويبتعد ديترويت بست مباريات عن بوسطن في صدارة الشرق، مع بقاء نيكس وكليفلاند خلفهما بمباراة إضافية.

سجّل الأسترالي جوش جيدي 27 نقطة لبولز، لكن الفريق تلقّى خسارته الثامنة على التوالي.

وفي مباراة أخرى، استغل سان أنتونيو معاناة ساكرامنتو كينجز ليفوز 139ـ122، ليتلقى الأخير خسارته الـ16 على التوالي، في أسوأ سلسلة في تاريخ النادي.

وسجَّل النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما 28 نقطة مع 15 متابعة وسجَّل كل من دي آرون فوكس وستيفون كاسل والبديل كيلدن جونسون 18 نقطة لكل منهم لصالح سبيرز، الذي صدّ هجوم ساكرامنتو في الربع الثالث بعدما قلّص كينجز الفارق إلى نقطة واحدة قبل أن يبتعد مجددًا.

في فينيكس، سجّل جيلين جرين ثلاثية قاتلة مع صافرة النهاية من الزاوية ليمنح صنز فوزًا مثيرًا على أورلاندو ماجيك 113ـ110 بعد التمديد.

وكان جافون كارتر قد أدرك التعادل لماجيك مع تبقي 1.1 ثانية في الوقت الإضافي الثاني، قبل أن يُسجّل جرين رمية الفوز.

ولم تكن ليلة سهلة لجرين، إذ لم يسجّل سوى ست محاولات ناجحة من أصل 26.

أنهى اللقاء برصيد 16 نقطة لصالح فريق صنز، الذي قاده جرايسون آلن بـ27 نقطة من مقاعد البدلاء، في عودته بعد غياب لأربع مباريات بسبب الإصابة.

وتصدّر ديزموند باين من أورلاندو جميع المسجلين بـ34 نقطة، لكنه خرج بخطئه السادس في وقت مبكر من الشوط الإضافي الأول.

وخفّفت إصابة في اليد تعرض لها ديلون بروكس في الربع الأول، وغادر على إثرها اللقاء دون عودة، من فرحة فينيكس. كما لعب صنز المباراة من دون ديفن بوكر المصاب بشدّ في الورك اليمنى.

وفاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 126ـ111، كما تغلب ميامي هيت على ضيفه ممفيس جريزليز 136ـ120.