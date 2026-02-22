لوخنر يتزعم الزلاجات الجماعية

حصد يوهانس لوخنر، ثنائية أولمبية في منافسات الزلاجات الجماعية بدورة الألعاب الشتوية في ميلانو ـ كورتينا، بعدما توج بذهبية سباق الرباعي، الأحد، في صراع شهد هيمنة ألمانية بحصول فريقين من ألمانيا على المركزين الأول والثاني، فيما سجل زميله تورستن مارجيس إنجازًا تاريخيًا بإحرازه خامس ذهبية أولمبية في مسيرته باللعبة.

وكان لوخنر توج في وقت سابق من الأسبوع بذهبية منافسات الزوجي إلى جانب جورج فليشهاور، قبل أن يتحد مجددًا مع فليشهاور وتورستن مارجيس ويورن فينتسل ليفرضوا هيمنتهم أيضًا على سباق الرباعي، حيث تصدروا المنافسة منذ الجولة الأولى وحتى النهاية.

ونال فرانشيسكو فريدريش الميدالية الفضية مع فريقه، كما حدث في منافسات الزوجي، بعدما كان حقق ذهبيتين مزدوجتين في نسختي 2018 و2022، متأخرًا بفارق 0.57 ثانية عن الفائزين.

ومنع قائد الزلاجة السويسري مايكل فوجت حدوث اكتساح ألماني جديد للمنصة، بعدما انتزع الميدالية البرونزية من آدم أمور في الجولة الرابعة والأخيرة بفارق أربعة أجزاء من الثانية.

في الوقت نفسه أصبح مارجيس أول لاعب في الزلاجات الجماعية يحقق خمس ميداليات ذهبية في مسيرته، بعدما كان ضمن فريق فرانشيسكو فريدريش في نسختي 2018 و2022. وكان قد أعلن اعتزاله قبل عامين، لكنه عاد إلى المنافسات ضمن فريق يوهانس لوخنر.