يايسله يبعد 4 عن الأهلي ويعيد ميو

أبعد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، التركي ميريح ديميرال، والبلجيكي ماتيو دامس، والبرازيليين ماتيوس جونزالفيس وريكاردو ماتياس من القائمة التي ستخوض مواجهة ضمك، مساء الإثنين، ضمن الجولة الـ10 المؤجلة من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ديميرال 27 عامًا، لم تكتمل جاهزيته، من الإصابة التي عانى منها الفترة الماضية، وأدت إلى غيابه عن المشاركة مع الفريق.

ويخضع ديميرال لبرنامج تأهيلي الفترة الماضية، ولم يعد يشعر بآلام في موضع إصابته وبدأ إجراء تدريبات خاصة بالكرة تحت إشراف الجهازين الفني والطبي.

وغاب المدافع ذو الـ27 عامًا، عن المشاركة مع الأهلي في سبع مباريات، دوريًا أمام كل من «نيوم، الاتفاق، الهلال، الحزم، الشاب والنجمة»، وآسيويًا ضد «الوحدة، وشباب الأهلي».

وأوضح المصدر، أن الإبعاد من قبل يايسله، طال كلًا من البلجيكي ماتيو دامس والبرازيليين ماتيوس جونزالفيس وريكاردو ماتياس، من قائمة الثمانية لاعبين أجانب الذين سيدخل بهم المواجهة المقبلة، فيما تم ضم الفرنسي إنزو ميو للقائمة، بعد أن غاب عن مواجهة النجمة للإيقاف بداعي تراكم البطاقات.

ويحتل الأهلي المرتبة الثالثة في قائمة دوري روشن السعودي بـ35 نقطة، مبتعدًا عن النصر المتصدر بفارق نقطتين.