الأهلي يغادر

غادرت بعثة فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عصر الأحد، إلى أبها من أجل مواجهة ضمك ضمن الجولة الـ 10 «المؤجلة» من دوري روشن السعودي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية (المركز الإعلامي ـ الأهلي)