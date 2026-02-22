الإصابة تبعد فيرتز عن ليفربول

اضطر الهولندي آرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، إلى استبعاد الألماني فلوريان فيرتز من تشكيلة فريقه الأساسية لمباراته ضد مضيفه نوتنجهام فورست، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ27 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تعرضه لإصابة خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

وقرر المدرب الهولندي، الدفع بكورتيس جونز بدلًا من فيرتز في تشكيلة فريقه للقاء، الذي لعبت على ملعب «سيتي جراوند»، دون أن يكشف الفريق الأحمر النقاب عن طبيعة إصابة لاعبه حتى الآن.

يذكر أن فيرتز كان في حالة جيدة مع ليفربول في الأسابيع الأخيرة بعد بداية متعثرة لموسمه الأول مع الفريق الأحمر، الذي انضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من باير ليفركوزن الألماني.