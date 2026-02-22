الصحافة العالمية: الاتحاد ينتقم من بنزيما.. الهلال يتعثر.. ورونالدو سعيد

سلط عدد من الصحف والمواقع العالمية الأضواء على مواجهة «الكلاسيكو» بين فريق الهلال الأول لكرة القدم وضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ 23، «جولة التأسيس»، من دوري روشن السعودي.

ورصدت صحيفة «AS» الإسبانية، الأحد، مباراة الفرنسي كريم بنزيما، لاعب الهلال، المنتقل حديثًا من الاتحاد، مباراته الأولى ضد فريقه السابق، وقالت: «الاتحاد ينتقم من بنزيما، والهلال يخسر الصدارة أمام فريق اللاعب الفرنسي السابق، الذي قدم مباراة رائعة، ورايكوفيتش اللاعب السابق في ريال مايوركا، منع بنزيما من تسجيل هدفه».

وأشارت ليكيب الفرنسية، الأحد، إلى تعثر الهلال الرابع بالتعادل في ست مباريات دورية، ما جعله يتخلف بصدارة الترتيب بنقطة عن المتصدر، النصر.

وتحدث موقع Footmercato الفرنسي، عن، لقاء «الكلاسيكو»، عن وفرة النجوم الآتية من الدوري الفرنسي، وافتتاح البرازيلي مالكوم، لاعب الهلال وبوردو الفرنسي سابقًا، لنتيجة المباراة، قبل أن يعادل الجزائري حسام عوار، لاعب الاتحاد وأوليمبيك ليون السابق، بهدف في الشوط الثاني.

وفي سياق متصل، تطرقت صحيفة «ريكورد» البرتغالية، إلى صدارة النصر بعد نهاية قمة الجولة الـ 23 بين الهلال والاتحاد بالتعادل الإيجابي، وتسجيل قائده للهدف العشرين في المسابقة السعودية للموسم الثالث على التوالي.

فيما أشارت صحيفة «Abola» إلى حديث البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد اللقاء، الذي أكد سعادته بوجوده في السعودية، وانتمائه للبلاد.