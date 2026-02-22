ممتاز السيدات.. «كلاسيكو» الهلال والاتحاد يجدد صراع الوصافة

يستعد فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الاتحاد لاستعادة وصافة ترتيب الدوري الممتاز للسيدات، وذلك في مواجهة «الكلاسيكو» التي تجمعهما، مساء الأحد، على ملعب كلية العناية الطبية، ضمن ختام منافسات الجولة الـ11.

ويشترك الفريقان في رصيد 19 نقطة، وذلك بعد خوض 10 مباريات لكلٍ منهما، بعد أن حقق كل منهما 6 انتصارات، وتلقى 3 خسائر، وحضر التعادل في مواجهة واحدة، ويحتل الفريقان المركزين الثالث والرابع، بفارق نقطة خلف الأهلي الثاني الذي أجل حسم الدوري رسميًا لصالح النصر وفاز عليه لينتزع المركز الثاني بـ 20 نقطة من 11 مباراة.

وسجل الهلال 23 هدفًا واستقبلت شباكه 19 هدفًا، فيما أحرز الاتحاد 19 هدفًا واستقبل 18 هدفًا.

ويطمح الاتحاد إلى تعويض خسارته في الدور الأول من منافسات الدوري، بعدما خسر أمام مستضيفه الهلال بنتيجة 2ـ3.

وفي زاوية أخرى من ساحة تنافس دوري السيدات يترقب النصر ما تسفر عنه نتيجة موقعة «الكلاسيكو»، ويأمل تعثرهما بالتعادل، ما يعني حصوله على اللقب رسميًا للمرة الرابعة في تاريخه.