إشبيلية يعود بفوز ثمين من خيتافي

عاد فريق إشبيلية الأول لكرة القدم، من ملعب خيتافي بفوز مهم «1ـ0» من أجل صراع البقاء وتجنب الهبوط للمرة الأولى منذ عام 2000، الأحد، في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

واستفاد النادي الأندلسي على أكمل وجه من التفوق العددي بعدما اضطر خيتافي لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 26 نتيجة طرد التوجولي دجينيه داكونام، كي يحقق فوزه الأول خارج الديار منذ 28 سبتمبر الماضي والرابع الموسم الجاري.

ويدين فريق المدرب الأرجنتيني ماتياس ألميدا بفوزه الثامن في الموسم إلى السويسري دجبريل سو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، رافعًا رصيد فريقه إلى 29 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتًا، مباشرة أمام خيتافي الذي يملك الرصيد ذاته، وبفارق 5 نقاط عن منطقة الخطر.