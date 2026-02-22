بعد فقدان الصدارة.. إنزاجي يواجه خطر خسارة الدوري

حقق الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، عددًا كبيرًا من البطولات خلال مسيرته التدريبية الطويلة، سواء مع لاتسيو أو إنتر ميلان في بلاده قبل قدومه إلى السعودية، إلا أنَّه اكتفى بلقب دوري واحد حتى الآن.

وخلال مسيرته التدريبية، تُوِّج إنزاجي بـ9 ألقاب حتى الآن، من بينهم لقب الدوري الإيطالي مرة واحدة خلال موسم 2023ـ2024، ليفقد اللقب المحلي أكثر من مرة خاصة خلال ولايته مع إنتر ميلان الذي كان ينافس بقوة على البطولة بشكل مستمر.

وفي موسم 2024ـ2025، آخر مواسم إنزاجي مع إنتر ميلان، فقد الإنتر صدارة الدوري بطريقة غير متوقعة في الجولات الأخيرة، إذ كان الفريق يتصدر جدول ترتيب الكالتشيو حتى نهاية الجولة الـ 32 برصيد 71 نقطة، بفارق 3 نقاط عن نابولي الوصيف.

وخسر إنتر بقيادة المدرب الإيطالي أمام بولونيا بنتيجة 0ـ1 في الجولة الـ 33، ليتقاسم الصدارة مع نابولي، قبل أن يخسر أمام روما بنتيجة 0ـ1 في الجولة الـ 34، ويفقد الصدارة رسميًّا لصالح نابولي الذي رفع رصيده إلى 74 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق إنزاجي عند 71.

ولم ينجح إنزاجي في قيادة إنتر ميلان نحو التتويج باللقب المحلي بعد فقدانه الصدارة بنهاية الجولة الـ 34، ليُنهي موسم 2024ـ2025 في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، وبفارق نقطة عن نابولي الذي تُوِّج باللقب بحصده 82 نقطة.

وفي موسم 2023ـ2024، تعادل إنتر ميلان بقيادة إنزاجي أمام بولونيا بنتيجة 2ـ2 في الجولة الثامنة، فقد بعدها الصدارة لصالح ميلان الذي فاز على جنوى بهدف، ليصل إلى 21 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن الإنتر.

وعلى الرغم من تأخر الإنتر في الترتيب، إلا أنَّه عاد بقوة في موسم 2023ـ2024 ليستعيد الصدارة بعدها بجولة واحدة فقط، مستغلًا خسارة ميلان أمام يوفنتوس بنتيجة 0ـ1، ويواصل صدارته حتى نهاية الموسم، ليفوز باللقب بحصده 94 نقطة، وبفارق 19 نقطة كاملة عن الوصيف ميلان.

وابتعد إنتر ميلان تمامًا عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي خلال موسم 2022ـ2023، ليكتفي بحصوله على المركز الثالث في النهاية برصيد 72 نقطة فقط، فيما حقق نابولي اللقب بعد حصد 90 نقطة.

وتكرر فشل إنتر ميلان من جديد تحت قيادة إنزاجي في بطولة الدوري خلال موسم 2021ـ2022، إذ كان الفريق يتصدر جدول الترتيب حتى نهاية الجولة الـ 24 برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة عن الثنائي نابولي وميلان في المركزين الثاني والثالث.

وبعد أن خسر في الجولة الـ 24 ضد ميلان، عاد إنتر للتعثر في الجولة الـ 25 بتعادله ضد نابولي بنتيجة 1ـ1، ليستغل ميلان الفرصة ويفوز على سامبدوريا بنتيجة هدف دون رد، ليتصدر رسميًّا برصيد 55 نقطة وبفارق نقطة عن إنتر الوصيف الذي فقد الصدارة رسميًّا.

وخسر إنتر إنزاجي لقب الدوري في موسم 2021ـ2022، بعد حلوله ثانيًا برصيد 84 نقطة وبفارق نقطتين عن البطل ميلان بـ86، الذي واصل مشواره ليحافظ على الصدارة حتى نهاية الجولة الـ 38.

يذكر أنَّ إنزاجي لم ينافس على لقب الدوري كثيرًا حين كان يقود فريق لاتسيو، حيث اكتفى بتحقيق كأس إيطاليا عام 2019، إضافة إلى فوزه بلقب السوبر المحلي مرتين، دون أن يحقق الكالتشيو.