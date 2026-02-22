هاميلتون: انتظروني في الموسم الجديد

أكد لويس هاميلتون، سائق فريق فيراري، أنه متحمس للموسم الجديد لبطولة ​العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، ومستعد للعودة إلى المنافسات مرة أخرى.

وفي رسالة تحدٍ نشرها عبر «إنستجرام»، أوضح بطل العالم سبع مرات أنه أصبح متحمسًا تمامًا مرة أخرى بعد موسم أول مخيب للآمال مع الفريق الإيطالي.

وقال البريطاني البالغ من العمر 41 عامًا، ‌والذي انضم إلى فيراري ‌قادمًا من مرسيدس العام ​الماضي ‌وسط ⁠ضجة ​إعلامية كبيرة ⁠في البداية: «أحب هذه الوظيفة كثيرًا، وأحب العمل مع فريقي والقيادة من أجل الجماهير، أنا محظوظ للغاية لأنني أستطيع القيام بما أفعله، وأنا متحمس للموسم المقبل، أنا الآن بكامل طاقتي وحيويتي، لن أرحل، لذا ابقوا معي، للحظة، ⁠نسيت من أنا، ولكن بفضلكم ‌ودعمكم فلن تروا تلك ‌الحالة الذهنية مجددًا أعرف ما ​يجب فعله، سيكون ‌هذا الموسم استثنائيًا بكل المقاييس».

وشهد السائق الأكثر ‌نجاحًا في تاريخ فورمولا 1 أسوأ موسم في مسيرته العام الماضي، حيث فشل في الصعود إلى منصة التتويج في 24 سباقًا، وبدا عليه التشاؤم بشكل ‌متزايد.

كما فشل فيراري في الفوز بأي سباق في عام 2025، لكنه ⁠بدا ⁠قويًا في الاختبارات التي أجريت في البحرين هذا الشهر، حيث كان شارل لوكلير زميل هاميلتون، الأسرع في الحصة الأخيرة الأسبوع الماضي قبل أن يتم نقل السيارات جوًا إلى أستراليا لخوض السباق الأول في الثامن من مارس المقبل.