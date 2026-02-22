تشكيلة الجولة.. رونالدو يحجز موقعه وباتنا يحصد الكاملة

تقدم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، قائمة تشكيلة الجولة الـ 23 التي اختتمت منافساتها، السبت، بصعود الأصفر العاصمي إلى صدارة جدول الترتيب مستغلًا تعادل جاره الهلال مع الاتحاد 1ـ1.

وشهدت القائمة ظهور عدد من الأسماء الجديدة التي قدمت مستويات لافتة خلال الجولة خصوصًا في مركز حراسة المرمى الذي حضر فيه إبراهيم زايد، حارس الحزم بتقييم «10»، بعد أن تصدى لـ8 كرات في مواجهة النصر، على الرغم من خسارة فريقه برباعية نظيفة.

وفي خط الدفاع، جاء زكريا هوساوي ظهير الأهلي الأيسر بتقييم «7.5» بعد 6 مساهمات دفاعية بين افتكاك وتشتيت أمام النجمة، وإلى جواره وليد الأحمد مدافع القادسية، الذي سجل هدفًا وقدم 7 مساهمات دفاعية أمام الأخدود، كما حضر عبد الإله العمري مدافع النصر بتقييم «7.8» بعد مساهمته في الحفاظ على نظافة الشباك مع 9 تدخلات دفاعية، بينما أكمل مد الله العليان لاعب الاتفاق الرباعي بدقة تمرير بلغت 80٪ أمام الفتح.

في الوسط، حصل روبن نيفيش لاعب الهلال على تقييم «7.9» بعد صناعته 4 فرص محققة، فيما نال ألفارو ميدران لاعب الاتفاق تقييم «7.8» بعد تمريرة حاسمة، وانضم إليهما جواو فيليش لاعب النصر بتقييم «8.2» عقب صناعة هدف وخلق 4 فرص خطرة.

هجوميًا، تألق مراد باتنا جناح الفتح بتقييم كامل «10» بعد تسجيل هدفين وصناعة آخر، بينما سجل أنجيلو جابرييل جناح النصر هدفًا مع دقة تمرير وصلت إلى 97٪. وأسهمت ثنائية كريستيانو رونالدو قائد النصر في دخوله التشكيلة.

يُذكر أن مباريات الجولة العاشرة المؤجلة تنطلق، الإثنين، بأربع مواجهات تجمع الأولى الشباب والرياض، والقادسية مع الاتفاق، والفتح مع الأخدود، وضمك يستضيف الأهلي.