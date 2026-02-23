اجتماع يناقش خسارة صدارة الهلال

أوضحت لـ«الرياضية» مصادر خاصة، أن الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، سيعقد اجتماعًا عاجلًا، الأحد، مع جهازه الفني من أجل تحليل ومناقشة أسباب الخروج بالتعادل أمام الاتحاد 1ـ1، وفقدان صدارة دوري «روشن».

وبيّن المصدر ذاته، أن المدرب سيجتمع أيضًا مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، لنقل الملاحظات الفنية في الجولة الماضية من أجل تلافيها في المواجهات المقبلة ابتداءً من مباراة التعاون التي تجرى، الثلاثاء المقبل، على ملعب الأخير في بريدة ضمن الجولة العاشرة «المؤجلة».

ومن المنتظر أن يخضع لاعبو الأزرق العاصمي، الأحد، إلى تدريبات استشفائية للعناصر الأساسية التي شاركت أمام الاتحاد، على أن يجري البقية تمارين تكتيكية وفنية.

وفقد الهلال صدارة دوري روشن السعودي، التي تربع عليها منذ الجولة الـ 12، وظل متمسكًا بها 10 جولات، قبل أن يتنازل عنها لمنافسه النصر الذي عاد واعتلى القمة بفارق نقطة واحدة.