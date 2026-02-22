شيفيلد وينزداي يهبط إلى دوري الثالثة

أصبح فريق شيفيلد وينزداي الأول لكرة القدم، الذي خُصم منه 18 نقطة بسبب مخالفات مالية، أول فريق في تاريخ رابطة الدوري الإنجليزي يهبط في مثل هذا الوقت المبكر من الموسم، بعدما تأكدت مشاركته في الدرجة الثالثة الموسم المقبل بخسارته 1ـ2 أمام شيفيلد يونايتد، الأحد.

وبعدما غابت ‌عنه الانتصارات منذ سبتمبر ⁠الماضي وسلسلة من 11 ⁠هزيمة متتالية في جميع المسابقات، وصل رصيد شيفيلد إلى سالب 7 نقاط بفارق 41 نقطة عن منطقة النجاة في الدرجة الثانية.

ومع تبقي 13 مباراة فقط في الموسم، لم يعد بإمكان ⁠شيفيلد الهروب من الهبوط إلى دوري ‌الدرجة الثالثة.

وتأخر ‌شيفيلد 0ـ2 في الشوط الأول من ‌قمة مدينة شيفيلد وحاول العودة في النتيجة ‌أمام يونايتد الذي لعب بعشرة لاعبين وقلص تشارلي مكنيل الفارق في الدقيقة 53.

وقال هنريك بيدرسن، مدرب شيفيلد وينزداي، لشبكة سكاي سبورتس: «من المحزن أن يحدث هذا هنا، لكن من منظور أوسع، من ⁠المحزن ⁠أن يهبط نادٍ مثل شيفيلد وينزداي إلى الدرجة الثالثة في فبراير».

وأضاف: «علينا أن نواصل العمل وعلينا أن نضع معايير عالية مرة أخرى غدًا وبعد غدٍ، ولا يهم إذا هبطنا، نريد أن نقدم للجماهير أكبر عدد ممكن من المباريات الجيدة ويصبح رصيدنا من النقاط موجبًا».

وبدأ النادي، الذي تأسس منذ 158 عامًا، إجراءات إشهار إفلاسه في أكتوبر الماضي، وهو معروض للبيع حاليًّا.