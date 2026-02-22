أتالانتا يقلب الطاولة على نابولي

قلب فريق أتالانتا الإيطالي الأول لكرة القدم، تأخره أمام ضيفه نابولي حامل اللقب إلى انتصار 2ـ1، منعشًا بذلك آماله في احتلال مركز مؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، الأحد، في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وتقدّم نابولي بهدف الهولندي سام بوكيما «18»، وقلب أتالانتا الطاولة بهدفيّ الكرواتي ماريو باشاليتش «61»، والبديل الصربي لازار ساماردجيتش «81».

ورفع أتالانتا رصيده إلى 45 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطتين عن روما الرابع الذي يواجه كريمونيزي لاحقًا، فيما تجمّد رصيد نابولي عند 50 نقطة في المركز الثالث.

ويعد الانتصار هو الأول لأتالانتا أمام نابولي بعد خسارتين تواليًا، الأولى في إياب الدوري الموسم الماضي «2ـ3»، والثانية في ذهاب الموسم الجاري «1ـ3» حين كان يخوض مباراته الأولى تحت قيادة مدربه الشاب رافاييلي بالادينو.