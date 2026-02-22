«قاتل» يمنح ليفربول نقاط نوتنجهام

واصل فريق ليفربول الأول لكرة القدم صحوته في بطولة الدوري الإنجليزي وحقق انتصاره الثاني تواليًا في المسابقة، عقب فوزه الصعب 1ـ0 على مضيفه نوتنجهام فورست، ضمن منافسات المرحلة الـ27 للمسابقة.

وتقمص النجم الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة أنعشت آماله في الوجود ضمن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

والمثير أن هدف ماك أليستر، جاء بعد دقائق معدودة من إلغاء هدف له، عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وشهدت الدقيقة 77 لقطة مثيرة للجدل، بعدما استبدل الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، النجم الدولي المصري محمد صلاح، الذي علت وجهه ابتسامة أوحت بعدم رضاه عن قرار مدربه.

بتلك النتيجة، أنهى ليفربول عقدة نوتنجهام، بعدما حقق انتصاره الأول على منافسه منذ الثاني من مارس 2024، حينما انتصر على الملعب ذاته بالنتيجة نفسها.

ورفع ليفربول، الذي فاز 1ـ0 على مضيفه سندرلاند في المرحلة الماضية، رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، بفارق الأهداف خلف تشيلسي، ومانشستر يونايتد، المتساويين معه في نفس الرصيد، صاحبي المركزين الرابع والخامس على الترتيب، في المقابل، توقف رصيد نوتنجهام عند 27 نقطة في المركز السابع عشر الرابع من القاع.