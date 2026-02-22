آل نصفان يحقق ذهب الإسكواش

تُوِّج محمد آل نصفان، لاعب المنتخب السعودي للإسكواش، بلقب بطولة ألمانيا الدولية للناشئين والشباب، التي اختتمت الأحد في مدينة هامبورج الألمانية، بمشاركة 55 لاعبًا يمثلون 15 دولة في فئة تحت 19 عامًا.

وحقق اللاعب السعودي اللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على التشيكي فويتش مارتينوفسكي 3ـ1.

وبدأ آل نصفان مشواره في البطولة بالفوز 3ـ0 على اللاعب الدنماركي دانييال برينبيرج، ليتأهل إلى دور الـ 16 وينجح في تجاوز التشيكي ديفيد لينهارت بالنتيجة ذاتها.

وفي الدور ربع النهائي، فاز آل نصفان على الإسباني أليكس بوني 3ـ0، قبل أن ينجح في خطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية إثر فوزه على الإسباني أوريول سالفيا 3ـ1 .