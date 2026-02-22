بثلاثية ليفانتي.. برشلونة يستعيد الصدارة

استفاد فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، حامل اللقب، من الخدمة التي قدمها له أوساسونا، وعاد للتربع على الصدارة بعد أسبوع فقط من التخلي عنها، بفوزه أمام ضيفه ليفانتي 3ـ0، الأحد، في الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني.

وتخلى برشلونة عن الصدارة في المرحلة الماضية لمصلحة غريمه ريال مدريد، بسبب سقوطه أمام جاره الكاتالوني جيرونا 1ـ2، لكن النادي الملكي لم يتمسك بها طويلًا، وسقط بدوره، السبت، أمام أوساسونا 1ـ2 بهدف قاتل.

ولم يفرط فريق الألماني هانزي فليك بفرصة التربع مجددًا على الصدارة، وحسم النقاط الثلاث أمام فريق لم يسبق له أن فاز في معقل العملاق الكاتالوني بأي من زياراته الـ23 في المسابقات كافة، «خسر 22 وتعادل في واحدة».

وقبل المواجهة القوية بالمرحلة المقبلة مع فياريال، الثالث، ومن بعدها ضد أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي الكأس «خسر ذهابًا 0ـ4 في مدريد»، ورفع برشلونة رصيده إلى 61 نقطة، وتقدم على ريال بفارق نقطة، فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير.