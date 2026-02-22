الرئيسية / الصورة .. قصة

المنطقة الشرقية.. احتفالات التأسيس

2026.02.22 | 09:05 pm
احتفى أهالي المنطقة الشرقية، الأحد، بـ «يوم التأسيس» عبر التجوُّل بسياراتهم الكلاسيكية في الشوارع، وارتداء الأزياء التراثية السعودية تصوير: عيسى الدبيسي المنطقة الشرقية.. احتفالات التأسيس

