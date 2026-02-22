النرويج تتصدر ميداليات الألعاب الشتوية

تصدَّرت النرويج الجدول النهائي لميداليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية «ميلانو كورتينا 2026» التي اختُتمت، الأحد، محقِّقةً رقمًا قياسيًّا تاريخيًّا، بلغ 18 ميداليةً ذهبيةً من إجمالي 41.

ونجح الرياضيون النرويجيون في جمع 12 ميداليةً فضيةً، و11 برونزيةً في 116 مسابقةً، نُظِّمت خلال الفترة من 6 إلى 22 فبراير.

وبرز بين النرويجيين يوهانس هوس فلوت كليبو الذي دخل التاريخ بحصده ست ميدالياتٍ ذهبية في تزلُّج اختراق الضاحية، ليرفع رصيده الإجمالي إلى 11 ميداليةً ذهبيةً أولمبيةً، إلى جانب ينز لوراس أوفتيبرو الذي حصد جميع الذهبيات الثلاث لمسابقات التزلُّج الشمالي المزدوج.

وجاءت أمريكا في المركز الثاني بـ 11 ذهبيةً، و12 فضيةً، وتسع برونزيات، وحلَّت هولندا ثالثًا بعشر ميدالياتٍ ذهبيةٍ، وسبع فضياتٍ، وثلاث برونزياتٍ، وقد تحقَّقت جميع الذهبيات الهولندية في رياضة التزلُّج السريع، والتزلُّج على المسار القصير.

واحتلت إيطاليا المستضيفة المركز الرابع في أفضل ظهورٍ تاريخي لها بعشر ذهبياتٍ، وست فضياتٍ، و14 برونزيةً بفضل تألق فيديريكا برينيوني في التزلُّج الألبي، وفرانشيسكا لولوبريجيدا في التزلُّج السريع حيث حققت كلٌّ منهما ميداليتين ذهبيتين.

وتراجعت ألمانيا إلى المركز الخامس بثماني ميدالياتٍ ذهبيةٍ، وعشر فضياتٍ، وثماني برونزياتٍ.

وكان الحدث الأبرز فوزُ لوكاس بينيرو براثين بالميدالية الذهبية في سباق التعرُّج العملاق، ليمنح البرازيل وقارة أمريكا الجنوبية أول ميداليةٍ أولمبيةٍ شتويةٍ في التاريخ.