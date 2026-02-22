الرئيسية / الصورة .. قصة

الحصة الأخيرة

2026.02.22 | 08:23 pm
اختتم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، الأحد، تحضيراته لمواجهة القادسية، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة المؤجَّلة من دوري روشن السعودي (المركز الإعلامي ـ الاتفاق)
