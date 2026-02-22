الاتفاق يعيد كالفو أمام القادسية

يتجه سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، إلى إعادة المدافع الكوستاريكي فرانشيسكو كالفو إلى القائمة الأساسية أمام القادسية في ديربي الشرقية، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة «المؤجلة» من دوري روشن السعودي، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وغاب المدافع الكوستاريكي عن فوز فريقه على الفتح 4ـ3 في الجولة الماضية، بسبب ظروف عائلية خاصة، قبل أن يصبح متاحًا للمشاركة في مواجهة القادسية، بعد انتظامه في التدريبات الجماعية.

إلى ذلك، بات البرتغالي جواو كوستا الخيار الأول أمام الشهري لتعويض خالد الغنام، الغائب عن الديربي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات، في وقت مازال فيه المدرب الاتفاقي يفاضل بين الجنوب إفريقي موهاو نكوتا، والصربي ماتيا جلوشيفيتش، للزج بأحدهما أساسيًا في هذه المواجهة، حسب المصادر عينها.

واختتم الفريق الاتفاقي تحضيراته بحصة تدريبية على ملعبه، الأحد، ركز خلالها الشهري على النواحي الفنية، واختتمها بمناورة تكتيكية على كامل الملعب.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في ترتيب الدوري، برصيد 38 نقطة، بينما يأتي القادسية رابعًا، بـ50 نقطة، قبل مباراتهما المرتقبة على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.