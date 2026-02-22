دولاك: ثقة الرياض ارتفعت

أكد البرازيلي ماوريسيو دولاك، مدرب فريق الرياض الأول لكرة القدم، سعيه إلى تنويع الحلول الهجومية، وامتلاك لاعبيه روحًا والتزامًا عاليين.

وقال خلال مؤتمر صحافي، الأحد، عن المواجهة مع الشباب: «الثقة ازدادت داخل الفريق»، بعد الفوز على الخلود، الخميس، ضمن الجولة الـ 23 «جولة يوم التأسيس».

وأوضح: «نعمل بجد من أجل تطوير الأداء والحفاظ على النسق الدفاعي مع تنويع الحلول الهجومية»، مشيرًا إلى «الرغبة الاستثنائية» عند لاعبيه وإظهارهم روحًا عالية والتزامًا من أجل النجاح.

وشدد البرازيلي على طيّه صفحة المباراة الماضية، والتركيز على المرحلة المقبلة.

وينزل الرياض ضيفًا على الشباب، مساء الإثنين، في ملعب «إس إتش جي آرينا»، لحساب الجولة الـ 10 المؤجلة من شهر ديسمبر الماضي.

ويمتلك الضيف 16 نقطة، تضعه في المركز الـ 15، فيما يحتل صاحب الأرض المركز الـ 13، برصيد 22 نقطة.