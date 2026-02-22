لندن حمراء

حسم فريق أرسنال الأول لكرة القدم ديربي شمال لندن أمام جاره ومضيفه توتنام بالفوز عليه 4ـ1، الأحد، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي بفضل ثنائيةٍ من إيبيريتشي إيزي وأخرى من السويدي فيكتور يوكيريس (وكالات)