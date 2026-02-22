ديربي لندن.. أرسنال يعود إلى الانتصارات

استعاد فريق أرسنال الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في مباراتيه الماضيتين في الدوري الإنجليزي، بعدما حقق فوزا على مضيفه وجاره اللدود توتنام هوتسبير.

وفاز أرسنال 4ـ1 على ملعب توتنام، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ، ليحسم ديربي شمال لندن العاصمة البريطانية لمصلحته.

وبادر إيبيريشي إيزي بالتسجيل لأرسنال في الدقيقة «32»، لكن سرعان ما أحرز الفرنسي راندال كولو مواني هدف التعادل لتوتنام «34»، وأعاد فيكتور جيوكيريس التقدم لأرسنال مجددًا، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الضيف «47»، فيما عاد إيزي لهز الشباك مرة أخرى، مسجلًا الهدف الثالث لفريق «المدفعجية»، وهدفه الشخصي الثاني «61»، وأنهى جيوكيريس مهرجان أهداف أرسنال بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز، واصل أرسنال إحكام قبضته على الديربي، بعدما أحرز فوزه الخامس تواليًا على توتنام، الذي حقق فوزه الأخير على فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا في 12 مايو 2022.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي تعادل مع برينتفورد وولفرهامبتون في المرحلتين الماضيتين للبطولة، التي يسعى للفوز بها منذ موسم 2003ـ2004، إلى 61 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل، توقف رصيد توتنام، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار خلال عام 2026، عند 29 نقطة في المركز الـ 16، بفارق أربع نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.