فرايبورج يتخطى مونشنجلادباخ ويكرّس العقدة

تخطَّى فريق فرايبورج الأول لكرة القدم ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2ـ1، وعزَّز سلسلة عدم الخسارة أمامه إلى عشر مبارياتٍ تواليًا، الأحد، ضمن الجولة الـ 23 من الدوري الألماني.

وأحرز هدفَي أصحاب الأرض ماتياس جينتر في الدقيقة 38، والكرواتي إيجور ماتانوفيتش «74»، فيما حمل هدف الضيوف الوحيد توقيع البوسني هاريس تاباكوفيتش «85».

ورفع فرايبورج رصيده إلى 33 نقطةً في المركز السابع، فيما تجمَّد رصيد مونشنجلادباخ عند 22 نقطةً في المركز الـ 14.

وعزَّز فرايبورج بهذا الانتصار سلسلته المثالية أمام مونشنجلادباخ في آخر عشر مواجهاتٍ بينهما في الدوري، محققًا الانتصار الخامس مقابل خمسة تعادلاتٍ، علمًا أن آخر انتصارٍ لمونشنجلادباخ يعود إلى إياب موسم 2020ـ2021 على أرضه 2ـ1، في 3 أبريل 2021.