«اتفاق» يحدد تذاكر ديربي الشرقية

اتفقت إدارة القادسية ونظيرتها في الاتفاق على آلية توزيع تذاكر مواجهتي ديربي الشرقية بين الفريق الأول لكرة القدم في الناديين، ضمن دوري روشن السعودي، الموسم الجاري، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن هذا التفاهم بين الناديين يأتي في إطار التنسيق المبكر وتنظيم الحضور الجماهيري قبل مباراتهما الإثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة العاشرة «المؤجلة».

وأشارت المصادر إلى أن إجمالي التذاكر، التي طبعتها إدارة القادسية، تبلغ 14 ألف تذكرة، سيتم منح 3 آلاف منها إلى الاتفاق، على أن يتسلم القادسية العدد ذاته من التذاكر في مواجهة الدور الثاني المقررة على ملعب إيجو في الخامس من أبريل المقبل، لحساب منافسات الجولة الـ27.

ويتسع ملعب الأمير محمد بن فهد نحو 26 ألف مشجع، بينما يستوعب ملعب إيجو الخاص بنادي الاتفاق نحو 15 ألفًا.

وقبل الديربي المرتقب، يحتل القادسية المركز الرابع برصيد 50 نقطة، متقدمًا بـ 12 نقطة عن الاتفاق، صاحب المركز السابع.