قرعة نصف النهائي.. بايرن يواجه ليفركوزن

أوقعت قرعة نصف نهائي كأس ألمانيا، الأحد، فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم، الأكثر تتويجًا باللقب، في مواجهة خارج أرضه أمام باير ليفركوزن، حامل لقب الموسم قبل الماضي 2023ـ2024.

وفاز بايرن ميونيخ على ليفركوزن بنتيجة 4ـ2 في آخر مواجهة بين الفريقين بكأس ألمانيا في نهائي البطولة لموسم 2019ـ2020.

وفي المباراة الثانية بالدور قبل النهائي، سيلعب شتوتجارت، حامل اللقب، أمام فرايبورج.

وتُلعب مباراتا الدور قبل النهائي يومي 21 و22 أبريل، بينما يحتضن ملعب برلين الأولمبي المباراة النهائية، 23 مايو.