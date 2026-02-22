كانسيلو: فليك مدربي المفضّل

أكد البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق برشلونة الأول لكرة القدم، أن الألماني هانزي فليك المدرب المفضَّل له.

وأكد كانسيلو في تصريحاتٍ، نقلتها شبكة «تريبونا» عقب فوز البرشا على ليفانتي 3ـ0، الأحد، في الدوري الإسباني، أنه يعدُّ فليك المدرب الأكثر تطلُّبًا وطلبًا للجهد في مسيرته الاحترافية بأكملها، مشيرًا إلى أن الألماني يدفع الفريق دائمًا للحفاظ على أعلى المعايير في كل جانبٍ من جوانب اللعبة.

وأوضح اللاعب أنه يُرحِّب بهذا النوع من التحديات، والالتزام الصارم، وقال: «أحب ذلك. هذا النوع من التحدي والالتزام يحفِّزني، وهذه الطريقة في التدريب تمنحني الدافع المستمر لتطوير مستواي، وتقديم أفضل ما لدي على أرض الملعب».

وعاد برشلونة إلى الصدارة بفوزه على ضيفه ليفانتي، ​المهدَّد بالهبوط، بفضل أهداف مارك بيرنال، وفرينكي دي يونج، والبديل فيرمين لوبيز.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 61 نقطةً، متقدمًا بفارق نقطةٍ واحدةٍ على ريال مدريد، الذي خسر 1ـ2 أمام أوساسونا، السبت.