بارما يحبط ميلان

تلقى فريق ميلان الأول لكرة القدم هزيمة محبطة أمام ضيفه بارما بنتيجة 1ـ0، الأحد، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الإيطالي.

وتجمد رصيد ميلان عند 54 نقطة، بفارق عشر نقاط خلف غريمه التقليدي إنتر ميلان، متصدر الترتيب الحالي، الذي فاز 2ـ0، السبت، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

ويبتعد ميلان بفارق أربع نقاط عن نابولي، صاحب المركز الثالث وحامل اللقب، الذي كان قد تعرض للهزيمة في وقت سابق، الأحد، أمام مضيفه أتالانتا 2ـ1.

وعلى الجانب الآخر، جاء الفوز ليرفع رصيد بارما إلى 32 نقطة في المركز الـ 12، بفارق الأهداف خلف أودينيزي في المركز الـ 11، وبفارق نقطة خلف بولونيا العاشر.

وسجل بارما هدف المباراة الوحيد عن طريق الأرجنتيني ماريانو ترويلو، مدافع الفريق، في الدقيقة «80».