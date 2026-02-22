رودجرز قبل الاتفاق: كينيونيس جائع مثل سواريز

شبه الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز، مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم، المهاجم المكسيكي جوليان كينيونيس بالأوروجوياني لويس سواريز، مؤكدًا أنهما يشتركان في أداء وصفه بأنه يمزج بين الجوع والطاقة.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحافي، الأحد، قبل مواجهة الاتفاق، الإثنين: «الطاقة الإيجابية، التي يقدمها كينيونيس، تذكرني بجوع وطاقة سواريز عندما كنت أشرف عليه في ليفربول».

واستدرك مدرب القادسية: «لا أحب أن أضع مقارنات بين من أشرفت عليهم من اللاعبين، ولكن عمل جوليان تكاملي مع زملائه في الفريق».

وعن مواجهة الاتفاق، ضمن الجولة العاشرة المؤجلة من دوري روشن السعودي، أجاب المدرب الإيرلندي: «نحن أمام مباراة صعبة جدًا، ويجب أن نستعد لها جيدًا، فالاتفاق فريق جيد في سجله التهديفي، ونحتاج أن ندافع بشكل جيد وبمجهود كبير، وبعد ذلك سنفكر في استغلال الفرص».

وتابع رودرجز: «سنركز على الأداء، ونواصل النتائج الإيجابية، ونطمح للفوز على الاتفاق، والدوري يتميز بالتنافسية العالية، وسيستمر بالجودة نفسها في المواسم المقبلة».

وقدم مدرب القادسية التهنئة إلى الشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس، وتابع: «هو يوم مميز بالنسبة للبلد والشعب والجيل المقبل، لأنكم تملكون تاريخًا عظيمًا ومستقبلًا زاهرًا، وأنا فخور جدًا بأن أكون في السعودية».