كونسيساو الأفضل بعد التعادل

تفوق البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على مدربي دوري روشن السعودي للمحترفين، في الجولة 23، على الرغم من خروجه بالتعادل أمام الهلال، ومقابل مدربي الأهلي والنصر والقادسية والرياض، ونيوم، والاتفاق، الذين حققوا انتصارات.

بحسب المدرب السعودي خالد العطوي، تفوق كنسيساو لأنه لعب أمام فريق منافس ومنقوص لاعبًا منذ الدقيقة العاشرة، ومع ذلك لعب بتوازن وخرج بنتيجة إيجابية، مضيفًا : «ليس سهلًا أن تلعب أمام المتصدر وعلى ملعبه، وبلاعب مطرود لأكثر من 80 دقيقة».

فنيًا، يؤكد العطوي أن الاتحاد كان جيدًا في الثلث الأوسط، واعتمد بشكل مثالي على السرعة والتحولات، وهي نقطة تفوق واضحة للاتحاد هذا الموسم، ويتابع : «على الرغم من الظروف نجح كونسيساو في إدارة المباراة بشكل مثالي، لست مع من يقول إن الهلال كان سيئًا لهذا تعادل الاتحاد معه، بل على العكس، الهلال حاول أن يفوز، ولكن الاتحاد كان أفضل بفضل تكتيك مدربه المميز، وتعامله الجيد مع المباراة، في النهاية لا يمكن أن نغبط حق الاتحاد».

رقميًا، تقاسم أكثر من مدرب أفضلية الإحصاءات، ففي الوقت الذي كان فيه لاعبو النصر الأعلى في معدل الأداء الأفضل، تفوق لاعبو الهلال في التمرير ودقته، وفي التسديد على المرمى، فيما كان الأعلى الفريق الأفضل هجوميًا، فكان الأكثر في الأهداف المتوقعة، والأكثر في نيل الفرص الخطيرة، والأخيرة كانت بالتساوي مع التعاون.