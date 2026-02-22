رعاية أو شراكة

لم تعد الرعاية الرياضية في السعودية صفقة ظهور عابرة، ولا بندًا يُستكمل في نهاية خطة التسويق. ما يحدث اليوم هو تحوّل عميق في فلسفة الشركات تجاه الرياضة، تحوّل نقلها من منطق شراء مساحة إلى منطق بناء شراكة، ومن البحث عن انتشار سريع إلى الاستثمار في أصل طويل الأمد.

هذا التحول بدأ عندما تغيّر السؤال داخل مجالس الإدارة. لم يعد السؤال: كم مرة سيظهر شعارنا؟ بل أصبح: ما العائد؟ من الجمهور؟ وكيف تتحول الرياضة إلى منصة أعمال حقيقية؟ في سوق تتزايد فيه البطولات والأحداث، لم تعد اللوحات الإعلانية نادرة، النادر هو التفاعل القابل للقياس والاستدامة.

محليًا، يظهر هذا التغيّر بوضوح في الدوري السعودي للمحترفين. بعض الرعايات تجاوزت القميص واللوحة إلى تفعيل رقمي، محتوى مشترك، وتجارب يوم مباراة مصممة بعناية. الرعاية هنا لم تعد تكلفة تسويقية، بل قناة وصول دائمة إلى جمهور محدد السلوك، ومعروف البيانات، وواضح القيمة الشرائية. هذا التحول جعل بعض الشركات ترى في النادي منصة محتوى، وفي الجمهور مجتمعًا يمكن خدمته لا مجرد متلقٍ.

أحد الأمثلة المحلية اللافتة هو تطور رعايات أندية جماهيرية، مثل الهلال، حيث لم تعد العلاقة قائمة على الظهور المحلي فقط، بل على استثمار الزخم الجماهيري عالميًا. الرعاية تحولت إلى حملات دولية، ومحتوى متعدد اللغات، وربط مباشر بين العلامة التجارية وقصة النادي. هنا أصبح الراعي جزءًا من السرد، لا اسمًا على الهامش.

عالميًا، نجد القصة أوضح في نموذج مانشستر سيتي مع الاتحاد للطيران. العلاقة لم تتوقف عند اسم الملعب أو القميص، بل امتدت إلى تجربة المشجع، وهوية النادي، وحتى التوسع الدولي. الرعاية تحوّلت إلى شراكة في بناء المنظومة، حيث يكبر النادي وتكبر العلامة التجارية معه.

وفي سياق مختلف، قدّمت شراكة NBA مع Nike درسًا مهمًا. نايك لم تعد راعيًا تقليديًا، بل شريكًا في تصميم المنتج، وصناعة المحتوى، وربط الدوري بأسلوب حياة عالمي. الرعاية هنا أصبحت نفوذًا وتأثيرًا، لا مساحة إعلانية.

هذا التحول ينسجم مع إطار رؤية السعودية 2030، التي أعادت تعريف الرياضة كقطاع اقتصادي متكامل. ومع الخصخصة والحوكمة، أصبحت الأندية السعودية أكثر جاهزية لتقديم شراكات حقيقية تقوم على البيانات، والمحتوى، والقيمة المشتركة.

أخيرًا، الرعاية التي لا تتطور تنقرض. في السعودية اليوم اللوحة وحدها لا تكفي، والشعار لا يصنع ولاءً. ما ينجح هو الشراكة التي تفهم الرياضة، وتحترم الجمهور، وتبني قيمة تدوم.