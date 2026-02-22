رياضة مريض السكر!

تعتبر ممارسة الرياضة جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الصحي لمريض السكر، حيث تؤثر بشكل إيجابي على مستويات السكر في الدم، وتساعد في تحسين الصحة العامة. إلا أن ممارسة الرياضة تحتاج إلى بعض الاعتبارات والتخطيط حتى تكون آمنة وفعالة.



بعض أنواع الأنشطة المناسبة لمريض السكر:

1. المشي: يعد واحدًا من أسهل وأبسط أنواع الرياضة التي يمكن أن يمارسها مريض السكر، يمكن البدء بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا، وزيادة الوقت تدريجيًا، المشي يحسن الدورة الدموية ويساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

2. السباحة: تعتبر رياضة ممتازة للمرضى، حيث تتيح لهم ممارسة النشاط البدني دون ضغط كبير على المفاصل، كما أنها تعزز اللياقة البدنية بشكل عام.

3. ركوب الدراجة: تعتبر هذه الرياضة نشاطًا ممتعًا يمكن ممارسته في الهواء الطلق أو داخل المنزل باستخدام دراجة ثابتة، تساعد في تحسين اللياقة القلبية الوعائية.

4. تمارين القوة: يمكن لمريض السكر أيضًا ممارسة تمارين القوة، مثل رفع الأثقال الخفيفة أو استخدام الأوزان الجسمانية لتحسين قوة العضلات، هذه التمارين تساعد في تعزيز عملية الأيض.

5. اليوجا: تركز اليوجا على التنفس والاسترخاء، وهي مثالية لتخفيف التوتر وتحسين مرونة الجسم، مما يزيد من مستوى الطاقة.



ما تأثير الرياضة على صحة مريض السكر؟

تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، حيث تؤدي الأنشطة البدنية إلى استخدام الجسم للجلوكوز بشكل أكثر كفاءة، كما تساعد الرياضة على تقليل مقاومة الأنسولين، مما يسهل على الجسم تنظيم مستويات السكر في الدم.

علاوةً على ذلك، تعمل الرياضة على تحسين صحة القلب، وتقلل من مخاطر الإصابة بمضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، إضافة إلى ذلك تقلل التمارين الرياضية من التوتر والاكتئاب، مما يساهم في تحسين الصحة النفسية.



لا يبقى إلا أن أقول:

قبل البدء في أي برنامج رياضي، يُنصح أن يتحدث مريض السكر إلى طبيبه، خاصةً إذا كان يعاني من مضاعفات أو مشكلات صحية أخرى. من المهم أيضًا قياس مستوى السكر في الدم قبل وبعد التمرين، والتأكد من تناول وجبة خفيفة إذا كان السكر منخفضًا.

يمكن لمريض السكر الاستفادة بشكل كبير من ممارسة الرياضة في الحياة اليومية، مما يعزز صحته العامة ويقلل من مخاطر مضاعفات مرض السكري.

هنا يتوقف نبض قلمي وألقاك بصحيفتنا «الرياضية».. وأنت كما أنت جميل بروحك وشكرًا لك.