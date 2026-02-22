الرياض يهدد 4 شبابيين قبل الهلال

يدخل أربعة من لاعبي فريق الشباب الأول لكرة القدم الأساسيين مباراة الرياض، الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، تحت تهديد الغياب عن المواجهة مع الهلال، ضمن الجولة الـ 24.

ويحمل البلجيكي يانيك كاراسكو، والإنجليزي جوش براونهيل، والسويسري فنسنت سييرو، والهولندي ويسلي هويدت، ثلاث بطاقات صفراء في رصيدهم الانضباطي على صعيد موسم روشن، حسبما يُظهِره الموقع الإلكتروني لرابطة دوري المحترفين.

وإذا تلقى أي منهم البطاقة الرابعة أمام الرياض فسيغيب، وفق اللائحة، عن مباراة الهلال.

ويمتلك «الليوث» 22 نقطة، تضعهم في المركز الـ 13، بجدول الترتيب، ويواجهون الرياض، صاحب المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة، في إطار الجولة المؤجّلة من ديسمبر الماضي.

وتغلب الشباب 3ـ1 على ضمك، الجمعة، ضمن الجولة الـ 23، في المباراة الأولى مع الجزائري نور الدين ذكري، مدربه الجديد.