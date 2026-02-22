قضية ناستاسيتش.. العلا يصعّد إلى «التحكيم»

يتَّجه نادي العُلا إلى تصعيد قضية مباراة فريقه الأول لكرة القدم أمام الوحدة إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بعد إصدار لجنة الاستئناف في اتحاد اللعبة قرارًا، الخميس، يلغي نتيجة اللقاء، ويَعدُّ الخاسر فيه فائزًا نظير مشاركة لاعبٍ بالمخالفة للائحة الانضباط والأخلاق، وفق ما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وكسِب العُلا المباراة 3ـ0، في 22 يناير الماضي، ضمن أولى جولات النصف الثاني من موسم دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

واحتج الوحدة على مشاركة الصربي ماتيا ناستاسيتش، مدافع الفريق المنافس، بداعي نيله أربع بطاقات صفراء قبل الجولة، ما كان يستدعي إبعاده مباراةً واحدةً وفق اللائحة.

وفي 29 يناير، رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي الاحتجاج، لكنَّ الوحدة استأنف على القرار أمام لجنة الاستئناف، التي ألغت القرار والنتيجة، وعدَّت الشاكي فائزًا 3ـ0، وغرَّمت العُلا بـ 37 ألفًا و500 ريال، وأوقفت محمد عبد الله المطيري، مدير فريقه، شهرين في جميع المباريات التي يحقُّ له الظهور فيها.

وأفادت «الاستئناف» بعدم أهلية مشاركة ناستاسيتش في المباراة.

في المقابل، أشار مصدرٌ خاصٌّ إلى استناد العُلا إلى موافقات رسمية، وتلقيه تأكيدات من الجهات المختصة، ردًّا على مخاطبات رسمية قبل المباراة، بأهلية مشاركة اللاعب.

وقضى قرار «الاستئناف» بإعادة رسوم الاحتجاج والاستئناف إلى الوحدة، فيما أتاح الطعن وفق النظام الأساسي لاتحاد اللعبة.