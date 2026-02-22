جوميز من داخل الخيمة: التزموا بالخطة

توقَّع البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، مواجهة بالغة الصعوبة أمام الأخدود، الإثنين، في الأحساء، ضمن الجولة الـ 10 من دوري روشن السعودي، المؤجلة من ديسمبر الماضي.

وبمناسبة ذكرى «يوم التأسيس»، حضر جوميز إلى المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة، مساء الأحد، مرتديًا الثوب الأبيض والبشت والغترة والعقال المقصّب. وتحدث للصحافيين بينما كان جالسًا على الأرض داخل خيمة عربية، نصبها النادي داخل مقره احتفاءً بالمناسبة الوطنية.

وصرّح البرتغالي: «سنواجه فريقًا صعبًا للغاية، لديه قوة هجومية وكتلة دفاعية والتزام خططي، نحتاج إلى التركيز على الجانب البدني وتوزيع الجهد».

وشدد: «لديّ ثقة كبيرة في لاعبينا»، مؤكدًا إلمامه باستياء المشجعين من النتائج السلبية الأخيرة. وأوضح: «يمرون بحالة من الاستياء، نقدّر لك، وسنحاول تقديم أفضل أداء من أجل الفوز»، منبهًا إلى ضرورة تحمل الفريق المسؤولية وتنفيذ المطلوب أمام الأخدود.

ورَدًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن رسالته للاعبيه، أجاب المدرب: «أتمنى أن تكون لديهم القدرة والحرية التامة في الملعب، والتزامهم بالتعليمات الموجودة في الخطة، والتفاصيل الخاصة بالمواجهة».