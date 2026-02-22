الرابطة : ميسي لم يدخل غرفة الحكام

برأت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، من دخول منطقة محظورة حين تبع حكام المباراة عبر مدخل الحكام، بعد خسارة فريقه 3ـ0 أمام ‌لوس أنجليس إف.​سي ‌في ⁠افتتاح ​الموسم.

وقال متحدث ⁠باسم الرابطة لـ «رويتز»: «الرابطة راجعت الواقعة التي حدثت، السبت، وصُورت بالفيديو، وقررت أن المنطقة التي دخلها ميسي لم تكن غرفة الملابس ⁠الخاصة بالحكام، ولا منطقة محظورة، وبالتالي ‌فإن ‌الأرجنتيني لم ينتهك أي ​قاعدة».

ويظهر في ‌الفيديو لويس سواريز، مهاجم ‌إنتر ميامي، يحاول إيقاف ميسي بإمساك ذراعه، لكن الأرجنتيني تمكن من المرور عبر المدخل في ‌أروقة ملعب لوس أنجليس ميموريال كوليسيوم، قبل أن يظهر ⁠مرة ⁠أخرى بعد لحظات.

وقال المتحدث إن المناطق المحظورة في الملعب كانت ستحتوي على لافتات واضحة.

ولم يرد إنتر ميامي فورًا على طلب «رويترز» للتعليق.

وافتتح إنتر ميامي، حامل اللقب، الموسم بالخسارة 0ـ3 في مباراة حضرها 75.673 متفرجًا، لتصبح ​المباراة الأعلى ​حضورًا في تاريخ الجولة الافتتاحية لموسم بالدوري الأمريكي.