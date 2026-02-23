كاريلي: رياض ليس عذرا.. والأهلي عملاق

أبدى البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب فريق ضمك الأول لكرة القدم، ثقته في قدرة لاعبيه على تطبيق أفكاره التكتيكية أمام الأهلي، الإثنين في الجولة الـ 10 من دوري روشن السعودي، المؤجلة من شهر ديسمبر الماضي.

وكشف كاريلي، خلال مؤتمر صحافي الأحد عن المباراة، عن تركيز الجهاز الفني على كيفية تصرف الفريق بعد فقدان الكرة والتحلي بالهدوء والثقة عند استعادتها، موضحًا: «سيكون ذلك مفتاح تقديم أداء متوازن وقوي»، فيما وصف الأهلي بأنه أحد عمالقة الكرة السعودية.

وشدد: «هذه المواجهة تتطلب تركيزًا عاليًا وانضباطًا تكتيكيًا طوال التسعين دقيقة، ونهدف إلى الظهور بصورة تعكس العمل الذي قدمناه في الملعب».

ورفض المدرب البرازيلي اعتبار رياض شراحيلي، لاعب الوسط المصاب، عذرًا، وقال: «هو لاعب مؤثر، لكننا نمتلك الحلول الجاهزة، وسنمنح الفرصة للبديل المناسب من أجل تنفيذ المطلوب»، فيما ذكر أن ضيق الوقت بين المباراتين، الماضية والمقبلة، لم يُتِح له التحضير المثالي قبل ملاقاة الأهلي. واستدرك: «لكننا عقدنا اجتماعات مع اللاعبين وشرحنا لهم الجوانب التكتيكية المطلوبة، وأثق في قدرتهم على تطبيقها أمام الأهلي».