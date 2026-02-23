الاتحاد يسقط الهلال.. ويؤجل فرحة النصر

أبقى فريق الاتحاد الأول لكرة القدم للسيدات على آماله الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الممتاز بعد فوزه على نظيره الهلال 3ـ1، الأحد، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 11.

وتقدم الاتحاد بهدف السبق عن طريق البرازيلية ليتيسيا نونيس في الدقيقة 41، وعزز النتيجة بهدف ثانٍ عبر لمار بالخضر في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الأول، قبل أن تعود لمار وتحرز هدفها الشخصي الثاني والثالث لفريقها في الدقيقة 64، وقلص الهلال الفارق عبر النيجيرية أسيسات أوشولا في الدقيقة 74.

ورد الأصفر الجداوي من خلال هذا الفوز الدين إلى الأزرق بعد الخسارة أمامه 2ـ3 في الدور الأول من الدوري، كما أنه انفرد بالمركز الثاني بـ22 نقطة، وليحرم النصر المتصدر «30» من فرصة حسم اللقب مع ختام هذه الجولة.

وكان النصر في حاجة إلى تعادل الاتحاد والهلال من أجل الفوز باللقب قبل ثلاث جولات من خط النهاية على اعتبار أن الفريقين الجداوي والعاصمي سيتساويان وقتها في عدد النقاط «20 نقطة لكل منهما»، وأقصى ما يمكن أن يصلا إليه 29 نقطة حال فوزهما في الجولات الثلاث الأخيرة.

بدوره، تراجع الهلال إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

وفي صراع الأمتار الأخيرة، يحتاج النصر إلى نقطة من أصل تسع ممكنة حتى يحسم اللقب، بينما تنحصر حظوظ الاتحاد في الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة مع خسارة المتصدر في الجولات ذاتها.

وتنتظر الاتحاد ثلاث مواجهات أمام القادسية والأهلي ونيوم، وفي المقابل يواجه النصر كلًا من الهلال ونيوم والعلا.