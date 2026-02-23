زكري: المرحلة صعبة.. متى يلتف الشبابيون؟

شدّد الجزائري نور الدين زكري، المدرب لجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم، على حساسية وصعوبة وضع «الليوث»، لكنه أبدى ثقته في قدرة اللاعبين على العبور منها والوصول إلى بر الأمان.

وقال زكري خلال مؤتمر صحافي الأحد عن المواجهة مع فريق الرياض ضمن الجولة الـ 10 المؤجلة من دوري روشن السعودي: «جئتُ لمساعدة الفريق من أجل الخروج من هذه المرحلة الحساسة والصعبة، ليست سهلة، هناك عمل كبير ينتظرنا، وواثق من العناصر الموجودة وأنها ستخرج من هذه المرحلة بأمان».

ودعا الجزائري الشبابيين إلى الالتفاف حول فريقهم، وخاطب الجماهير متسائلًا: «إذا لم تلتف حول فريقها في حالات مثل هذه متى ستلتف».

وشدد: «من السهل أن تكون هناك نتائج وأشياء كبيرة ثم نرى ملعب ممتلئًا»، مستدركًا: «حب النادي يكون خاصة في مراحل مثل هذه، وأنا بحاجة إلى جميع مكونات النادي».

ويستضيف الشباب، صاحب المركز الـ 13 بـ 22 نقطة، الرياض، الذي تضعه 16 نقطة في المركز الـ 15، مساء الإثنين على ملعب «إس إتش جي أرينا».

وقال زكري: «هي مباراة مهمة للفريقين، ليست هناك مباراة سهلة، أو يمكن أن تكسبها بسهولة، في دوري روشن». وأكد: «لا بد من عملٍ في الميدان، نحن في أشد الحاجة إلى النقاط الثلاث وسنعمل على جلبها»، مضيفًا: «أنا هنا لتصحيح مسار ونتائج هذا النادي، نطمح لنتائج أفضل وترتيب أفضل».

وحضر زكري المؤتمر، داخل مقر النادي، مرتديًا الثوب والبشت والعقال المقصّب، احتفاءً بذكرى «يوم التأسيس». وهنأ، في بداية تصريحاته، السعودية، قيادةً وشعبًا، بهذه المناسبة.