الهلال يكسب الأهلي.. ويحسم صدارة الطائرة

حسم فريق الهلال الأول للكرة الطائرة صدارة الدوري الممتاز بعد فوزه أمام الأهلي 3ـ1 على صالة وزارة الرياضة في جدة، ضمن الجولة الـ 12، الأحد.

ورفع الأزرق رصيده إلى 31 نقطة، فيما تجمد الأهلي عند 27 نقطة، مع تبقي مباراة مؤجلة له من الجولة العاشرة.

وفي القطيف، واصل النصر نتائجه الإيجابية بعد تفوقه على الابتسام 3ـ0 في صالة الأمير نايف بن عبد العزيز، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة، مقلصًا الفارق إلى نقطتين بينه وبين العلا، صاحب المركز الرابع، بينما بقي الابتسام متذيّلًا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

وعلى صالة نادي الاتحاد في جدة، تغلّب صاحب الأرض على الخويلدية 3ـ0، ليصل إلى 24 نقطة محافظًا على المركز الثالث، فيما بقي الخويلدية في المركز السابع برصيد 5 نقاط.

ونجح الفتح في تجاوز العلا 3ـ1 على صالة وزارة الرياضة في المدينة المنورة، رافعًا رصيده إلى 12 نقطة، فيما بقي العلا في المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وتستكمل المنافسات، الإثنين، بمواجهتي الجولة العاشرة المؤجلتين، حيث يلتقي النصر مع الاتحاد على صالة نادي الأصفر العاصمي في الرياض عند الـ 09:30 مساءً، فيما يستضيف الأهلي نظيره الفتح على الأول في جدة باليوم ذاته.

وتلعب الجولة الثالثة عشرة 7 مارس المقبل، إذ يستضيف الخويلدية فريق العلا على صالة نادي الترجي في القطيف عند الـ 10:00 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلتقي الاتحاد مع الأهلي على صالة وزارة الرياضة في جدة، ويواجه النصر نظيره الهلال، فيما يستقبل الفتح فريق الابتسام في الأحساء.